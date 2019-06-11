الإفتاء المصرية ترصد مؤشر الإرهاب الأسبوعي في 7 دول والعراق في المقدمة

2019/06/11 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي 10 عمليات إرهابية نفذت خلال الأسبوع الأول من يونيو.

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