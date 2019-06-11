“بالوثائق” تمتع باستخدام بطاقتك الالكترونية في كل دول العالم.. مؤتمر مرتقب لاطلاق خدمة بطاقات السفر

2019/06/11 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يعتزم البنك المركزي العراقي اطلاق خدمة بطاقات السفر الالكرونية التي تمكن المسافر العراقي من العمل بها في جميع دول العالم.وتوفر هذه الخدمة للمسافر العراقي امكانية الدفع وفق البطاقة بجميع العملات، بالاضافة الى الميزات الاخرى التي توفرها مثل الامان وتجنب السرقة وضياع الاموال.

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