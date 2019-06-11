2019/06/11 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء ، أن العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى السياسية.وقال الحريري في مؤتمر صحفي حصلت (ميديا نيوز) على نسخه منه ان ” من المفيد التذكير أن رئيس الحكومة يتكلم باسم كلّ لبنان وأنا حضرت قمة_مكّة باسم لبنان وكلمتي كانت قمة الالتزام بالبيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد الحريري : العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد الحريري : العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).