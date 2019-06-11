بالصور.. القبض على عجلات “دون الموديل” في ام قصر

2019/06/11 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية على عجلات مخالفة “دون الموديل” في ميناء ام قصر في البصرة.وذكرت هيأة المنافذ الحدودية في بيان “بناء على معلومات من الأمن الوطني أكدت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب ستة عشر عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة.واضاف ان ” […]

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