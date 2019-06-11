العراق يحصل على وحدات توليدية لتجهيز موانئ ام قصر بالكهرباء 24 ساعة

2019/06/11 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، وصول وحدات توليدية لمشروع محطة كهرباء موانئ ام قصر لتجهيزها والناحية بالكهرباء على مدار الساعة.واوضحت الشركة في بيان تلقته /المعلومة/: “وصلت اليوم ثلاث وحدات توليدية غازيه سعة الواحدة منها نحو ٩.٨ ميكاواط بهدف انشاء محطة لتزويد مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي وناحية […]

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