افتتاح اول ردهة لمعالجة الادمان في بابل

2019/06/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، افتتاح اول ردهة لمعالجة الادمان ، مشيرة ان الردهة ستستقبل حالات الادمان بعد ان كانت ترسل الى بغداد .

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