محافظ الانبار يؤكد نجاح حملة حصاد محصول الحنطة في المحافظة

2019/06/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ الانبارعلي فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، نجاح حملة حصاد محصول الحنطة في عموم مناطق المحافظة وسط اجراءات احترازية صارمة .

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