مقتل عنصر بالآسايش في اربيل

2019/06/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي عنصر بقوات الاسايش (الامن) حتفه بعد تعرضه لاطلاق نيران من عنصر اخر، اثر حادث اصدام مروري بين سيارتيهما وسط اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر امني لشفق نيوز ان الحادث حصل في تقاطع الموصل اربيل ، عندما تجاوزت سيارة من نوع كيا سبورتج الاشارة الضوئية بسرعة كبيرة واصدمت بسيارة من نوع كرايزلر.

واضاف انه بعد الحادث قام سائق سيارة الكرايزلر بالترجل من سيارته واطلق اربع رصاصات على سائق الكيا وارداه قتيلا وفر هاربا.

واوضح المصدر ان اسايش اربيل يحقق في الحادث، كون الجاني والمجنى عليه عنصران في الاسايش.

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