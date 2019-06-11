خاجي: لاحل عسكريا للازمة اليمنية ولايمكن اقصاء اي طرف

2019/06/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي انه لاحل عسكريا للازمة اليمنية وقال انه تقرر خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس ان يعمل البلدان

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