2019/06/11 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت"العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).