السودان.. قوى التغيير تعلق مؤقتا العصيان المدني والإضراب السياسي

2019/06/11 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني الذي بدأته الأحد الماضي بشكل مؤقت ورفع الإضراب السياسي، اللذين دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين.

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