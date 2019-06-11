سلوفاكيا تقسو على أذربيجان بخماسية في تصفيات يورو 2020

2019/06/11 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح منتخب سلوفاكيا لكرة القدم مضيفه منتخب أذربيجان بنتيجة 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخ...

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