قائمة عادات خاطئة تعجّل بالشيب في سن مبكرة

2019/06/11 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعجِّل بعض العادات اليومية الخاطئة، بظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة على الرغم من ارتباطه أساسًا بتقدم العمر.

أولى تلك العادات، التي نشرتها قناة سكاي ...

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