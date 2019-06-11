تقرير: الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كان يتجسس لصالح أمريكا

2019/06/11 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول لغز اغتيال كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى قصة تجسس مثيرة.

ولم يؤكد متحدث باسم الاستخبارات الكورية الجنوبية...

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