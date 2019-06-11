تعرف على أغنى لاعبي كرة القدم لعام 2019

2019/06/11 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر لعبة كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية على مستوى العالم وبسبب هذه الشعبية الجامحة فقد تمكن البعض من أساطير اللعبة من امتلاك مئات الملايين من الدولارات، بسبب التعاقد مع الفرق الشهيرة والاتحادات الرياضية والإعلانات التجارية.

وقد نشر موقع ويلثي غوريلا الإلكتروني، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، قائمة بأغنى 10 لاعبين في العالم والذي يزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار وهم كل من:

10- إيدن هازارد

هو لاعب كرة قدم محترف بلجيكي بدأ مسيرته الكروية في الرابعة من عمره، بحلول عام 2019، قدرت القيمة الصافية لثروة هازارد بنحو 100 مليون دولار.

9- بيليه

هو أسطورة كرة القدم البرازيلية، يعتبره العديد من المشجعين واللاعبين والخبراء من بين أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، ثروة بيليه تقدر بـ 100 مليون دولار.

8- فرانشيسكو توتي

لاعب كرة قدم إيطالي محترف حصل على لقب أفضل لاعب شاب خلال موسم 1998-1999، بعد مرور عام، تم اختياره “أفضل لاعب كرة قدم إيطالي في العام” ورشح لجائزة الكرة الذهبية (البالون دور).



تقدر ثروة توتي بـ 101.6 مليون دولار.

7- غاريث بيل

مهاجم ريال مدريد والفريق الويلزي، يشتهر بسرعته وقدراته البدنية العالية، تبلغ القيمة الصافية لثروة بيل حوالي 125 مليون دولار.

6- وين روني

لاعب كرة قدم إنكليزي لعب كمهاجم لنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، تقدر ثروته بحوالي 145 مليون دولار.

5- الكساندر باتو

بدأن مسيرته الرياضية في البرازيل في سن 16، وفي عام 2006 قاد فريقه انترناسيونال للفوز بكأس العالم للأندية، قدرت ثروته في عام 2019 بـ 145 مليون دولار.

4- ديف ويلان

لاعب كرة قدم إنكليزي سابق، وهو مالك لنادي ويجان أثليتيك الإسباني، صافي ثروته يقدر بـ 220 مليون دولار.

3- ليونيل ميسي

لاعب المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، يصنف كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، يطلق عليه اسم البرغوث بسبب ضآلة قامته، بحلول 2019 بلغ صافي ثروة ميسي حوالي 400 مليون دولار، مما يجعله ثالث أغنى لاعب كرة قدم في القائمة.

2- ديفيد بيكام

لاعب كرة قدم إنكليزي محترف مارس اللعبة أكثر من 20 عاما قبل أن يعتزلها في عام 2013، في عام 2004 صنف بيكام أعلى لاعب كرة قدم يتقاضى أجرا في العالم، تقدر ثروة بيكام بحوالي 450 مليون دولار.

1- كريستيانو رونالدو

لاعب المنتخب البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي، في عام 2009 انضم رونالدو إلى ريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد مقابل 132 مليون دولار، الأمر الذي جعله حينها أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

بحلول عام 2019، قدرت القيمة الصافية لثروة كريستيانو رونالدو بـ 450 مليون دولار، ما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم.

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