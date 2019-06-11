2019/06/11 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تناقلت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من رجال إحدى العشائر متجمعين داخل مؤسسة صحية قيل إنها مدينة الطب في وسط بغداد، وهم يلقون أهزوجات عشائرية أو ما يُعرف بـ”العراضة” أمام مدخل المؤسسة.وذكر المتجمعون في أهازيجهم رجلا يكنى “أبو محمد” قيل إنه ذو شأن في العشيرة وكان راقدا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



ضجيج عشائري في مدينة الطب من أجل “أبو محمد”! وكالة خطوة برس.

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