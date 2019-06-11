عادل احمد - التأكيد العملي لمبادئنا

2019/06/11 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد ان كل المبادئ يجب ان تدعم وتتأكد عمليا في المجتمع لبيان صحتها.وان التجارب اليومية او تجارب الثورات الاجتماعية للطبقات المحرومة طوال التاريخ البشري هي بمثابة التأكيد العملي لعديد من القضايا والمبادئ الإنسانية .ونحن الشيوعيون لدينا مبادئنا الانسانية ولدينا نموذج الأكثر إنسانية وعملية في مجال التنظيم لمجتمع حر ومتساوي وأكثر تمدنا..وان صحة مبادئنا هنا تكمن في التأكيد العملي اي في تجارب نضالنا طوال ......

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