حامد الحمداني - أحداث في ذاكرتي/ الحقيقة عن احداث كركوك وموقف عبد الكريم قاسم من الاحداث

2019/06/11 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني أحداث في ذاكرتي:الحقيقة عن احداث كركوك وموقف عبد الكريم قاسممن الاحداثحامد الحمداني 2019/6/11قبل الولوج في تلك الأحداث التي وقعت في كركوك، في غمرة الاحتفالات بالذكرى الأولى لثورة الرابع عشر من تموز 958، لابد أن نستعرض أحوال المدينة، والظروف التي كانت سائدة فيها، والصراعات والمشاكل التي كانت تعاني منها، والتي كان لها......

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