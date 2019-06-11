بالصور.. إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي

2019/06/11 | 21:41

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وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" بناءا على معلومات من الأمن الوطني أكدت الهيأة إحباط محاولة تهريب ستة عشر عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة".



وااف" حيث تمكنت شعبة البحث والتحري في هيأتنا ضبط " عجلات {نوع Bmw وكروان ملكي} داخل الحرم الكمركي لغرض تهريبها الى داخل البلاد مخبأة خلف أثاث منزلي في اربع حاويات حجم {40} قدم".واشار الى" احالة المضبوطات الى مركز شرطة ميناء ام قصر".انتهى

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