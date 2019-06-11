2019/06/11 | 21:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن دار "سوذبي" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، أن خصلة من شعر المؤلف المو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"خصلة" من شعر بتهوفن للبيع.. وقصة طريفة وراءها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
أعلن دار "سوذبي" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، أن خصلة من شعر المؤلف المو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"خصلة" من شعر بتهوفن للبيع.. وقصة طريفة وراءها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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