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"خصلة" من شعر بتهوفن للبيع.. وقصة طريفة وراءها


2019/06/11 | 21:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

أعلن دار "سوذبي" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، أن خصلة من شعر المؤلف المو...

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