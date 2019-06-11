حادث سير يتسبب بشجار وجريمة قتل!!

2019/06/11 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تسبب حادث سير بشجار بين الطرفين وقتل سائق في مدينة اربيل .وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان ” ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻛﺮﺍﻳﺴﻠﺮ ﻗﺎﻡ ﺑﺄﻃﻼﻕ 5 ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺳﺒﻮﺭﺗﺎﺝ مما أدى الى وفاتة ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﺴﻴﻂ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺮﺏ ﺃﺷﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭ فلكة باز ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ”.

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