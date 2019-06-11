2019/06/11 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BOJLYMwxlzY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكابتن طالب جلوب .. يجب على الكابتن عماد محمد العمل كمساعد معي !! قبل ان يستلم منتخب الناشئين ..) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكابتن طالب جلوب .. يجب على الكابتن عماد محمد العمل كمساعد معي !! قبل ان يستلم منتخب الناشئين ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).