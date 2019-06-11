تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب في السودان

2019/06/11 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت المعارضة السودانية تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب الذي كانت قد دعت له في وقت سابق.وحسب “رويترز” قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم الثلاثاء إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف […]

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