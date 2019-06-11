بجدارة.. الزوراء والكهرباء طرفا نهائي بطولة الكأس

2019/06/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدا..الديوانية وبغداد يفتتحان الجولة 12 لممتاز الكرة بغداد ـ الصباح الجديد: تأهل فريق نادي الزوراء بجدارة إلى المباراة النهائية على حساب فريق القوة الجوية في المباراة التي اقيمت مساء أمس في ملعب الشعب الدولي بحضور جماهيري غفير في دور نصف النهائي باربعة أهداف مقابل هدف واحد ..سجل أهداف الزوراء مهند عبد الرحيم في ...

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