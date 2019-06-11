السليمانية تضيف بطولة الأندية ببناء الأجسام

2019/06/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ طه الجنابي: تشهد محافظة السليمانية في السابع والعشرين من الشهر الحالي اقامة بطولة العراق ببناء الأجسام وتستمر ثلاثة ايام ..اعلن ذلك فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد، مشيرا الى ان البطولة ستسهد حضور دولي ممثلا بالسيد اوشير (منغوليا) رئيس اتحاد قارة آسيا لبناء الاجسام اضافة الى الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد العربي والافريقي ...

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