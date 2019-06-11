كاتانيتش يوجه إنذارا لثلاثي «الوطني»

2019/06/11 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: وجه السلوفيني كاتانيتش، إنذارًا لـ3 لاعبين من صفوف المنتخب العراقي، لعدم التحاقهم بالمنتخب في المباراة الودية أمام تونس التي خسرها منتخب العراق بهدفين من دون رد.وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريحات صحفية إن المدرب أبدى تذمره من عدم التحاق عدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية أمام تونس التي ...

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