طالب بالاعدادية يشنق نفسه والسبب؟؟

2019/06/11 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عمد طالب في صف السادس الاعدادي الى شنق نفسه في محافظة صلاح الدين.ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات عملية الانتحار بعد ان عمد طالب في الصف السادس الاعدادي من ناحية يثرب قضاء بلد محافظة صلاح الدين الى شنق نفسه بسبب ضغط الاهل وطلبهم بان يكثف جهوده بالدراسة”.

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