عبد المهدي: لدينا سلطة قضائية والقانون يسري على الكل

2019/06/11 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، وجود اي اتفاق مع السلطات الفرنسية بخصوص الفرنسيين الدواعش....

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