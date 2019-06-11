مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قوانين وقرارات عدة

2019/06/11 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والذي عرض مُجددا على مجلس الوزراء.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية العديد من القضايا وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، وإضافةً الى مشروع قانون الاستملاك وافق المجلس على مشروع قانون كلية القوة الجوية و مشروع قانون الكلية البحرية.كما وافق المجلس على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية الذي عرض مجدداً على مجلس الوزراء، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدّلة.

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