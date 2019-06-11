الافراج عن ثلاث أسر كوردية لاجئة كانت محتجزة في تركيا

2019/06/11 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة لوتكة لشؤون النازحين واللاجئين، اليوم الثلاثاء، ان السلطات التركية افرجت عن ثلاث أسر كوردية لاجئة متكونة من 10 افراد بجهود منها بالتعاون مع دائرة المهاجرين التركية، مبينة ان هذه الاسر كانت محتجزة في سجون مطار تركيا.

وقال بيان للمؤسسة انه بعد تلقي ممثليتها في تركيا بلاغا باحتجاز هذه الاسر بدأت المؤسسة باجراءات قانونية لاطلاق سراحها واعادتها الى مطار السليمانية الدولي.

وكانت هذه الاسر محتجزة منذ ثمانية ايام في السجون التركية وتم اطلاق سراحهم جميعا يوم امس الاثنين.





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