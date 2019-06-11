عبد المهدي يحسم جدل تغييره والحراك الحالي لتنفيذه

2019/06/11 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تغييره بقرار من مجلس النواب.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي “ملتزمون بتطبيق فقرات البرنامج الحكومي”.

واضاف ان “تغيير رئيس الحكومة يعود لمجلس النواب ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه”.

واشار عبد المهدي الى انه “يجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب”.

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