2019/06/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو علماء الاثار الإنجيليين ينقبون في الضفة الغربية المحتلة يسعى علماء الآثار الإنجيليين إلى إثبات وجود المواقع المذكورة في الكتاب المقدس، مدعومين من السلطات الإسرائيلية، ولكن بموجب القانون الدولي يعتبر التنقيب غير قانوني.ومع هذا تستمر عمليات الحفريات والبحث الخاصة بهذه الطائفة والتي هي قريبة من المسؤولين الاميركيين في الضفة الغربية.على بعد أمتار قليلة من مستوطنة شيلوه Shiloh الإسرا......

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