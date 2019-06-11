كاظم حبيب - نظرات في كتاب: -مقالة في السفالة- للدكتور فالح مهدي - الحلقة الحادية - عشرة البعثية أو التوحش البعثي (1968-2003)

2019/06/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب يتناول الباحث العلمي المتميز الدكتور فالح مهدي هذه المرحلة الممتدة بين 1968-2003 بوضوح رؤية ودقة عالية في تشخيصه طبيعة حزب البعث وبنيته وأهدافه الأساسية في العراق، وعلى الصعيد العربي عموماً.وإذ هو يحدد التوحش البعث مع العام 1968-2003، إلا إنه في الواقع بدأ بانقلاب شباط عام 1963، إذ ما جرى في خضم هذا الانقلاب وما بعده جسد مرحلة مديدة تمتد إلى 2003، بل إلى غنها ماتزال مستمرة حتى الآن من حيث الاستبد......

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