2019/06/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل في ذكرى سقوط الموصل بيد عصابات داعش تخرج التصريحات والتغريدات والتلاسن وكأنها موسم المطاردة السياسية وليس الشعرية بين عرابي سقوط الموصل.والكل من اولئك العرابين استفاد من الاهوال والكارثة التي حلت بسكان الموصل.فسقوط الموصل اضفى الشرعية القانونية والسياسية على وجود المليشيات الشيعية بعد ان كانت متخفية تحت اشكال مختلفة، والعبادي اصبح رئيسا للوزراء بعد ان اقصى سقوط الموصل غريمه المالكي، والاحزاب الق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سمير عادل - سقوط الموصل والظلم الطائفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سمير عادل - سقوط الموصل والظلم الطائفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).