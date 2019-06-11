2019/06/11 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مشروع قطار الحرمين السريع، إطلاق خدمة «القطار المزدوج» بسير قطارين في وقت واحد، بدءًا من غدٍ الأربعاء.
وجرى تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار الحرمين: إطلاق خدمة «القطار المزدوج».. الأربعاء) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجرى تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار الحرمين: إطلاق خدمة «القطار المزدوج».. الأربعاء) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار الحرمين: إطلاق خدمة «القطار المزدوج».. الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).