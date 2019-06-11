2019/06/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مشروع قطار الحرمين السريع، إطلاق خدمة «القطار المزدوج» بسير قطارين في وقت واحد، بدءًا من غدٍ الأربعاء.وجرى تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار الحرمين: إطلاق خدمة «القطار المزدوج».. الأربعاء) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار الحرمين: إطلاق خدمة «القطار المزدوج».. الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).