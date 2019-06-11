قرقاش: الخرطوم تعيش مرحلة حساسة.. وسنسهم في دعم الانتقال السلمي

2019/06/11 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، استمرار تواصل بلاده مع السودان دعمًا للانتقال السلمي للسلطة؛ حيث تعيش الخرطوم مرحلة حسا...

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