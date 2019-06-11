2019/06/11 | 22:12

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المعارضة السودانية تعلق العصيان المدني والمحادثات مع المجلس العسكري تستأنف قريباً

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان إنها ستعلق حملة

العصيان المدني والإضراب العام بدءاً من غد الأربعاء وحتى إشعار

آخر.وأعلن مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم عن موافقة قوى إعلان

الحرية والتغيير على تعليق العصيان المدني، بينما أكد أن المجلس

العسكري الانتقالي وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين.وأعلن المبعوث الإثيوبي أن المحادثات بين القوى السياسية والمجلس

العسكري الانتقالي ستستأنف قريباً.

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