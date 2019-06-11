2019/06/11 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي

احبطت مفارز المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 16 عجلة

دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي.وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية، " بناءا على معلومات من الأمن

الوطني أكدت الهيأة إحباط محاولة تهريب ستة عشر عجلة دون الموديل في

منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة". وااف" حيث تمكنت شعبة البحث والتحري في هيأتنا ضبط " عجلات (نوع Bmw

وكروان ملكي) داخل الحرم الكمركي لغرض تهريبها الى داخل البلاد مخبأة

خلف أثاث منزلي في اربع حاويات حجم (40) قدم".واشار الى" احالة المضبوطات الى مركز شرطة ميناء ام قصر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إحباط محاولة تهريب 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).