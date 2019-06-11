الليلة.. من يتحمل خروج الجوية والطلبة من الكأس والتراخيص تكشف ملفاً للشرطة

2019/06/11 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يكشف برنامج {كوورة} في تمام الساعة 11 من مساء اليوم على شاشة الفرات الفضائية عن ملفي الشرطة والطلبة امام الاتحاد الأسيوي، من يتحمل خروج الجوية والطلبة من الكأس.

كما سيكشف {كوورة} الملفات التي نوقشت في اجتماع وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بشأن الأزمة المالية للأخير، ومن يتحمل خروج الجوية والطلبة من الكأس، وبماذا طالبت جماهير الأنيق ، بعدما اطاح النوارس بالصقور، والكهرباء بالطلبة ضمن نهائي الكأس.



البرنامج سيسلط الضوء على أسباب حصور حمادي احمد لمقر اتحاد الكرة وماهي التوصيات التي خرج بها حيدر عبد الرزاق من الانضباط.انتهى

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