2019/06/11 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كربلاء

رد مصدر في ديوان محافظة كربلاء ، الثلاثاء 11 حزيران 2019، على ما اثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع الربط الجنوبي.وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم ) ان "ما اثير من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع الرابط الجنوبي ليس سوى محاولة خلط اوراق بائسة واثارة غير موفقة لمشروع مدرج في خطة مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2013 صودق عليه من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء".واضاف ان " الموافقة على المشروع جاءت من الحكومة وليست من صلاحيات محافظ كربلاء" ، مبيناً ان "ديوان الرقابة المالية كان قد اصدر تقريره في 7/7/2015 متضمناً مجموعة من الملاحظات الاجرائية التي لا ترتقي الى هدر بالمال العام".ولفت كذلك الى ان "صدور قرار قضائي بات بعدم وجود اي تقصير او هدر بالمال العام يكفي جوابا لهذه التخرصات التي لا يضع اصحابها مصلحة المحافظة نصب اعنيهم وانما يستهدفون التسقيط وتشويه الحقائق بالتدليس على الرأي العام".

وزود المصدر ( بغداد اليوم ) بقرار قضائي صادق على نتائج التحقيق الاداري التي نفت وجود اي تقصير او هدر للمال العام بمشروع الربط الجنوبي.

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اعادة ارسالية الى الجانب الاردني لاتحتوي على أجازة أستيراد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه تمت "إعادة ارسالية الى الجانب الاردني محملة بمادة زيت محرك

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وكيل الهيأة العليا للحج والعمرة، سامي المسعودي، الثلاثاء، الشروع بأكساء الجزء الأكبر من طريق منفذ عرعر البري لنقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وذكر مكتب المسعودي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة ديالى، الثلاثاء، إنقاذ أكثر من 7 الآف دونم لمحصولي الحنطة والشعير، على مدار 40 يوماً.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني، المقدم خالد العبادي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر بديوان كربلاء: القضاء نفى وجود هدر للمال العام بمشروع الربط الجنوبي وما يثار تشويه للحقائق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر بديوان كربلاء: القضاء نفى وجود هدر للمال العام بمشروع الربط الجنوبي وما يثار تشويه للحقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).