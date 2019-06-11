English | كوردى

واشنطن تفرض عقوبات على 16 فردا وكيانا لدعمهم الحكومة السورية


واشنطن تفرض عقوبات على 16 فردا وكيانا لدعمهم الحكومة السورية
2019/06/11 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السبب يتعلق بتقديمهم دعما ماليا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على 16 فردا وكيانا لدعمهم الحكومة السورية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على 16 فردا وكيانا لدعمهم الحكومة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا