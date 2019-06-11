2019/06/11 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تمكنت وحدات الجيش السوري، من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، أطلقتها الجماعات الإرهابية في ريف حماة.وقالت وكالة “سانا”، وتابعتها /المعلومة/، إن الطائرة التي أطلقتها “جبهة النصرة”، الارهابية أسقطت في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم.وذكرت الوكالة، أن الجيش السوري، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في ريف حماة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في ريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).