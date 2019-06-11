المنافذ الحدودية تعلن إعادة إرسالية إلى الجانب الاردني لاتحتوي على أجازة أستيراد

2019/06/11 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اعادة ارسالية الى

الجانب الاردني لاتحتوي على أجازة أستيراد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، انه تمت “إعادة ارسالية الى الجانب الاردني محملة بمادة زيت محرك سيارات

62 طن منشأ سعودي، في منفذ طريبيل الحدودي، وذلك لعدم وجود أجازة إستيراد”.

حيث تمت إعادتها الى “مديرية حدود الكرامة في الجانب

الأردني”.

جاء ذلك في ظل إجراءات أتخذتها هيأة المنافذ الحدودية نتج

عنها “احباط العديد من محاولات التهريب بكافة أشكاله والحد من المساس بالأمن القومي

للبلاد من خلال أداء الواجب الوظيفي بكل مهنية وفرض السلطة الكمركية في جميع المنافذ

الحدودية”، بحسب البيان.

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