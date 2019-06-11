2019/06/11 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم دكتورة هاجر عبد الحكيم قارئي الكريم،أروي أليك قصة حقيقية سمعتها فأعجبتني ، لعلها تنال إعجابك.دارت أحداث تلك القصة منذ قرابة المائة عام، في المملكة المتحدة.فقد تم الإعلان عن إقامة حفل كبير مهيب، بمناسبة الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الأطباء.ومن العادات الحسنة للدول المتقدمة، الاحتفاء بالعلم والعلماء أكثر …

التدوينة قصة رئيس الوزراء ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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