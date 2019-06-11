نائب يتقدم بطلب لاعادة النظر بقانون رفحا

2019/06/11 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تقدم النائب حسن اليساري بطلب الى رئاسة مجلس النواب باعادة النظر بقانون رفحا.وتضمن الطلب اعادة النظر بالامتيازات التي يتمتع بها اصحاب قانون رفحا لتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين تزامنا مع الظروف التي يعيشها الشعب العراقي.

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