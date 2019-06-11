أمير منطقة مكة يقدم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي

2019/06/11 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تعازيه لذوي مدير تعليم منطقة مكة المكرمة وجدة عبدالله الثقفي، الذي وافته...

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