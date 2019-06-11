2019/06/11 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات الأمنية بمحافظة جدة ملف تحقيق في قضية مسن؛ وُجد متوفى داخل مركبته بحي الحرازات قبل ثلاث ساعات من الآن.وتفصيلاً، عُثر عند الساعة السا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجهات الأمنية تحقِّق في ملابسات العثور على مسن متوفَّى داخل مركبته بـ"حرازات جدة") نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجهات الأمنية تحقِّق في ملابسات العثور على مسن متوفَّى داخل مركبته بـ"حرازات جدة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).