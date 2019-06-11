2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، وصول وحدات توليدية لمشروع محطة كهرباء موانئ أم قصر لتجهيزها بالكهرباء على مدار الساعة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وحدات توليدية لمشروع محطة كهرباء ميناء أم قصر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وحدات توليدية لمشروع محطة كهرباء ميناء أم قصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).