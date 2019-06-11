2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مازال هدفاً، واصفةً الحديث عنه "بالسابق لأوانه" لحين الانتهاء الفعلي لموسم حصاد المحصول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مازال هدفنا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية مازال هدفنا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).