مجلس كركوك يصادق على خطة مشاريع العام الحالي 2019

2019/06/11 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / نهضة علي

صادق مجلس محافظة كركوك باغلبية اعضائه خلال جلسته المنعقدة امس الثلاثاء على خطة المشاريع الاستثمارية.

وقال عضو المجلس عن كتلة التآخي احمد العسكري لـ”الصباح”: ان جمع 21 توقيعا يعتبر نصابا كاملا للجلسة، بينما تحقق امس حضور 23 عضوا من اجل المصادقة على خطة المشاريع الاستثمارية للمحافظة.

بدوره، اكد عضو المجلس برهان العاصي من الكتلة العربية خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة وحضرته “الصباح” ان المجلس عقد جلسته ظهر امس الثلاثاء من اجل مناقشة مشاريع المحافظة للعام 2019، مشيرا الى ان الجلسة شهدت مناقشة 127 مشروعا مدرجاً ضمن الخطة، وتم التوقيع عليها من قبل 23 عضوا من الاعضاء الحضور من العرب والتركمان والكرد، فضلا عن حضور معاون محافظ كركوك علي حمادي.

واوضح ان المصادقة على الخطة تمت بعد ان اطلعت عليها لجنة المشاريع والمالية وقدمت بعض الملاحظات بشان الامور التنسيقية وملاحظات حول الرقابة، ولايوجد اي اعتراض حول نوعية المشاريع خاصة انها وفق الضوابط بعدم وجود المشاريع المكررة، وشملت جميع مناطق كركوك وراعت القطاعات ذات الاهمية لتقديم الخدمة لاهالي المحافظة.

بدوره، لفت عضو مجلس كركوك قاسم حمزة عن الكتلة التركمانية إلى ان مجلس الوزراء الموقر اصدر قرارا بتخويل المحافظ بالمصادقة على تنفيذ الخطة في حالة عدم استطاعة المجلس جمع اعضائه والمصادقة وتمريرها، وبالتالي فضل اعضاؤه ألا يكونوا العقبة امام تمرير خطة المشاريع الخاصة بالخدمات والجوانب الانسانية وفرص العمل لمواطني المحافظة.

وبين ان اساليب تنفيذ المشاريع عديدة ومنها التنفيذ المباشر وذلك من اجل المصلحة العامة خاصة المشاريع الصغيرة التي تتطلب السرعة بالتنفيذ، ولا يعني ذلك انها خارج الرقابة، فضلا عن تنفيذ مشاريع في مناطق غرب كركوك نتيجة متطلبات مصلحة العمل من اجل عودة اهلها.

الى ذلك، اكد معاون محافظ كركوك لـ”الصباح” ان تواقيع اعضاء المجلس جاءت من اجل تنفيذ خطة المشاريع، لان المحافظة بامس الحاجة لها ولم تشهد اعماراً في مناطقها منذ اربعة اعوام.

واشار الى رصد 68 مليار دينار لمشاريع قطاع البلدية لانجاز حزمة من اصلاحات الطرق وتعبيدها والنهوض بالواقع البلدي في المحافظة، فضلا عن تخصيص مبالغ لمركز الامراض السرطانية وشراء الادوية ومشاريع شبكات الماء وفك اختناقات الشبكة الكهربائية من اجل استمراريتها وقطاع الطرق والجسور، الى جانب توفير 10 الاف فرصة عمل للعاطلين.

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